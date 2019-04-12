С Днем космонавтики: полетом Гагарина гордится каждый житель Земли - видео

Весь мир отмечает 12 апреля День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Смотрите в этом ролике

Старший лейтенант Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Этим он открыл эпоху пилотируемых космических полетов.

Весь мир отмечает 12 апреля День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

Гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Этим он открыл эпоху пилотируемых космических полетов.

В Советском Союзе праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

С 6 по 7 августа 1961 года Герман Титов совершил космический полет продолжительностью 1 сутки 1 час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Он стал первым человеком, совершившим длительный космический полет (более суток).

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Обо всем этом и о других достижениях в космической сфере — в ролике, который подготовили журналисты Sputnik Азербайджан.