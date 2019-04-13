Гвоздь через пивную бутылку вбили в дерево и выиграли пари — видео

Если настал тот момент, когда в кармане не осталось наличных, а до зарплаты еще далеко, то это видео точно для вас.

Маленькие хитрости помогут провернуть такое дельце, которое многим покажется невозможным. Особенно молодому поколению.

Для того, чтобы прослыть магом, чародеем и просто невероятным человеком, способным удивить любого, достаточно найти обычную бутылку и два длинных гвоздя. Как не превратить бутылку в сотни осколков стекла и проделать в ней красивую дырочку, чтобы повесить куда угодно, показано в этом видео.

Остается только поспорить с каким-нибудь скептиком, который не поверит, что такое возможно. Но метод действительно рабочий. Один из комментаторов видеоролика даже отметил его следующей репликой: "Бутылка в шоке, бомжи тоже… зачем сдавать (если) можно забить…".

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