12:51 13 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.86
  • USD17.60
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.66
Поиск
Срочно:
Как прибить бутылку гвоздем к дереву и заработать, выиграв пари — видео

Гвоздь через пивную бутылку вбили в дерево и выиграли пари — видео

© photo: George Kosilov / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
83 0 0

Если настал тот момент, когда в кармане не осталось наличных, а до зарплаты еще далеко, то это видео точно для вас.

Маленькие хитрости помогут провернуть такое дельце, которое многим покажется невозможным. Особенно молодому поколению.

Для того, чтобы прослыть магом, чародеем и просто невероятным человеком, способным удивить любого, достаточно найти обычную бутылку и два длинных гвоздя. Как не превратить бутылку в сотни осколков стекла и проделать в ней красивую дырочку, чтобы повесить куда угодно, показано в этом видео.

Остается только поспорить с каким-нибудь скептиком, который не поверит, что такое возможно. Но метод действительно рабочий. Один из комментаторов видеоролика даже отметил его следующей репликой: "Бутылка в шоке, бомжи тоже… зачем сдавать (если) можно забить…".

Смотрите на видео также:

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Международная книжная ярмарка для детей
Салон детской книги в Кишиневе удивляет посетителей - фото
Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа
Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться