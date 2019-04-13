Фитнес-тренер с диагнозом ДЦП творит невообразимое - видео

Ежедневно вокруг нас происходит множество удивительных историй, которые в постоянном потоке информации остаются незамеченными. Кто они, современные герои? Смотрите на видео: Артур Кинжабаев - этот парень с железной волей не из тех, кто сдается. Ему при рождении поставили диагноз ДЦП. Казалось бы, все. Но сила воли сделала свое дело. Артур успешный молодой человек, он работает фитнес-тренером. Краткая история его подвига в этом ролике.
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