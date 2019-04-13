Чудо-дом из будущего: в нем есть все, что нужно - удивительное видео

Экодом на прицепе - в нем можно жить в любой точке мира. Ему не нужны внешние коммуникации, но в доме есть кухня, туалет и душ. Есть также место для работы и два обогреваемых спальных места.

Электричество вырабатывают ветряной двигатель и солнечная панель. Дождевая вода собирается в резервуаре объемом 550 литров.

Площадь экодома составляет 8 квадратных метров. Вместе с прицепом и резервуаром для воды дом весит всего 2 тонны, поэтому его можно перевозить в контейнере на прицепе или даже на вертолете.

А стоит такая чудо-капсула меньше 95 тысяч долларов. Первый такой дом установлен на крыше в Братиславе.

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