Смелая мама: она прогнала аллигаторов от своих детей - улетное видео

Мамы иногда способны творить невообразимое, если речь заходит о безопасности их чад.

Это короткое видео - наглядное подтверждение, что даже аист может прогнать крокодилов. Причем, пресмыкающиеся так стремительно убегают, будто это они должны были стать добычей.

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