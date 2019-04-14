Вода причиняет этой девушке адскую боль и неудобства - видео

Аллергия на воду — одна из самых редких аллергических реакций. Тем не менее, науке хорошо известно данное явление. Оно даже получило характерное название "аквагенная крапивница". У героини этого ролика именно такой недуг.

Ее мучают собственные слезы и пот, успокаивающая ванна - настоящая пытка. Чтобы меньше потеть, девушка носит легкую одежду и избегает физических нагрузок. Смотрите на видео невероятную, но правдивую историю. Врачи говорят, что таких людей во всем мире всего 50.

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