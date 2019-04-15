Очень редкий момент: первые секунды жизни каракатицы - завораживающее видео

Яйца каракатиц иногда рыбаки называют "морским виноградом": смотрите на видео очень редкое явление - первые секунды жизни каракатицы.

Каракатица прикрепляет яйца двумя боковыми "руками". Берет яйца, минуты две-три держит на вытянутых щупальцах, постоянно встряхивая: по видимому, чтобы дать возможность оплодотвориться всем яйцам.

© Sputnik / Александр Ковалев Океан изменит цвет: это произойдет уже к концу века

Затем она переворачивается вниз головой, встает почти вертикально и, быстро дергая хвостовыми плавниками, рывками передвигается по дну на кончиках щупальцев, не выпуская, однако, из них яиц. Так, балансируя на кончиках щупалец, идет вниз головой до тех пор, пока не наткнется на какой-нибудь выступающий предмет - на раковину, например, или камень.

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Самка в течение двух-трех секунд ощупывает этот предмет, словно исследуя его пригодность в качестве "якоря" для яиц, затем прикрепляет к нему яйцевую нить. Яйца каракатиц иногда рыбаки называют "морским виноградом". Первые секунды жизни каракатицы - завораживающее видео.

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