Ты мог бы быть гораздо ласковее: кот упрекает своего хозяина - видео

Сколько можно сидеть, уставившись в экран своего гаджета?

Только не ври, что там мышей показывают или рыбку какую...

Ага, дождался наконец. И что, думаешь, погладил меня походя, и все в порядке.

Алло, ты вообще в какой реальности пребываешь, не чувствуешь, что к тебе обращаются?

С любовью обращаются, заметь. Но если в твоем поведении ничего не изменится...

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