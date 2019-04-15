Ты мог бы быть гораздо ласковее: кот упрекает своего хозяина - видео

Сколько можно сидеть, уставившись в экран своего гаджета?
Только не ври, что там мышей показывают или рыбку какую...
Ага, дождался наконец. И что, думаешь, погладил меня походя, и все в порядке.
Алло, ты вообще в какой реальности пребываешь, не чувствуешь, что к тебе обращаются?
С любовью обращаются, заметь. Но если в твоем поведении ничего не изменится...
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