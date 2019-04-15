Видео из архивных закромов: опубликован запрещенный в СССР клип Пугачевой

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Гостелерадиофонд опубликовал видеоклип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".
Ролик сняли в 1984 году в Сочи. Как пишет "Российская газета", после премьеры на Ленинградском телевидении видео сняли с эфира — руководство страны якобы посчитало позы певицы слишком вульгарными.
Музыку к песне написал Игорь Николаев, игравший в ансамбле Пугачевой.
Согласно опросу, проведенному ресурсом research.mail.ru, композиция вошла в список самых узнаваемых в репертуаре певицы.
В понедельник Алла Пугачева отмечает 70-летие.
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