Видео из архивных закромов: опубликован запрещенный в СССР клип Пугачевой

Ролик показали на телеэкранах всего один раз, после чего он был положен на полку на долгие 35 лет.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Гостелерадиофонд опубликовал видеоклип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг".

Ролик сняли в 1984 году в Сочи. Как пишет "Российская газета", после премьеры на Ленинградском телевидении видео сняли с эфира — руководство страны якобы посчитало позы певицы слишком вульгарными.

Музыку к песне написал Игорь Николаев, игравший в ансамбле Пугачевой.

Согласно опросу, проведенному ресурсом research.mail.ru, композиция вошла в список самых узнаваемых в репертуаре певицы.

В понедельник Алла Пугачева отмечает 70-летие.

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