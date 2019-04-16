Волны и брызги: яростная схватка лося и волка в озере попала на видео

В канадской провинции Онтарио местный житель случайно запечатлел схватку лося и волка на озере: смотрите и вы видео.

Канадец Дэн Нистедт снимал окрестности озера при помощи дрона, когда в объектив камеры попал стоявший на мелководье лось. Спустя некоторое время из леса на животное внезапно напал волк.

Несмотря на огромную разницу в размерах, хищник в одиночку попытался справиться с лосем. Схватка оказалась непростой — в воде волк не мог запрыгнуть на спину лося и вцепился ему в ногу. Ударами копыта лосю удалось избавиться от хищника, но волк продолжал преследовать свою добычу.

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