01:15 16 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.10
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Видеоклуб

Везунчики и неудачники: самые нелепые моменты у футбольных ворот – видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (29)
357 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Facebook / Si Debil Sport

Даже если вы не любитель футбола, то эта подборка фейлов в футболе развеселит вас в воскресный день.

Матч Молдова-Франция позади. Конечно же, чуда не произошло: молдавская сборная не выиграла. Но и держалась она достойно на поле, показав нормальную игру в своей квалификационной группе. 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции по окончании футбольного матча Молдова-Франция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Главный тренер сборной Франции похвалил футболистов Молдовы

Даже тренер Александр Спиридон коротко и ясно уточнил: не могут "Жигули" угнаться за "Феррари". Разные технические характеристики.

Игра года: как футболисты Молдовы забили французам, но уступили чемпионам мира>>>

Но мы сейчас не о кишиневской игре. Давайте взглянем, как играют другие. Футбол — любимая игра миллионов людей на всей планете. Сейчас это самый популярный и массовый вид спорта в мире. И как в любом другом виде спорта, футбол не обходится без смешных моментов. Смотрите на видео самые курьезные и удивительные промахи, а также фейлы и неудачи футболистов. 

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (29)

По теме

Сборная Франции по футболу провела тренировку на стадионе "Зимбру"
Тираспольский "Шериф" победил в виртуальном футболе, проиграв в реальном
Теги:
веселье, ворота, курьезы, смех, шутки, курьез, Футбол
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Пожар размером с национальную трагедию: горящий Нотр-Дам де Пари - фото
Алла Пугачева - Женщина, которая поет
Женщина, которая поет: к юбилею Аллы Пугачевой - архивное видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться