Вырастет бойцом: обиду не может простить, очень хочет отомстить - видео

Хотя ты гораздо больше и сильнее, хватать меня за загривок совсем не обязательно!

Ржете, но все-таки оглядываетесь, не грозит ли вам встреча с моими родителями.

Они ушли по своим взрослым делам, но я и сам на вас шороху наведу, неразумные двуногие.

Танцуй, верзила!

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