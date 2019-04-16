Вырастет бойцом: обиду не может простить, очень хочет отомстить - видео

Хотя ты гораздо больше и сильнее, хватать меня за загривок совсем не обязательно!
Ржете, но все-таки оглядываетесь, не грозит ли вам встреча с моими родителями.
Они ушли по своим взрослым делам, но я и сам на вас шороху наведу, неразумные двуногие.
Танцуй, верзила!
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