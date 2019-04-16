Ладонь, как родное гнездо: птенец вновь и вновь возвращается туда - видео

А почему бы и не вернуться, если в этом ковшике уютно, тепло и спокойно.

А за его пределами - мир, в котором, как говорила одна известная блондинка, "так страшно жить".

Это ей - такой большой и оперившейся?!

Что тогда говорить о маленькой птахе.

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