Розовый переполох: фламинго выбрал аэродром для неспешной прогулки - видео

Птица передвигалась по летному полю то грациозным шагом в танцевальном стиле, названном в ее честь, то короткими перелетами.
И совершенно не обращала внимания ни на всполошившийся техперсонал аэропорта Пальма-де-Майорка, ни на выруливающие рядом с ней лайнеры.
Она словно говорил пилотам: в конце-концов, проявите корпоративный дух, мы ведь с вами коллеги - птицы высокого и далекого полета.
Потому я тоже имею право воспользоваться аэродромом подскока!
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