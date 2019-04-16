Розовый переполох: фламинго выбрал аэродром для неспешной прогулки - видео

Птица передвигалась по летному полю то грациозным шагом в танцевальном стиле, названном в ее честь, то короткими перелетами.

И совершенно не обращала внимания ни на всполошившийся техперсонал аэропорта Пальма-де-Майорка, ни на выруливающие рядом с ней лайнеры.

Она словно говорил пилотам: в конце-концов, проявите корпоративный дух, мы ведь с вами коллеги - птицы высокого и далекого полета.

Потому я тоже имею право воспользоваться аэродромом подскока!

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