Девчачий дух у них в крови: прыгают на скакалке, несмотря на возраст - видео

Что нам годы и невзгоды, когда есть возможность вспомнить детство золотое.
Две женщины в возрасте, взяв в руки веревку подлиннее, бросили вызов - а ну, кто решится?
И азартные тут же нашлись.
Прыгать на скакалке, как и кататься на велосипеде - однажды научившись, уже никогда не забудешь.
Даже если долго не практиковался(-валась), навык быстро вспоминается.
И появляется непередаваемое ощущение радости, вместе с чувством, что годы не беда!
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