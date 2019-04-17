Гондольер едва не упал в реку, ударившись о мост в Венеции - видео

Смотрите на видео, какой забавный казус произошел с итальянским гондольером, который едва не упал в воду, не заметив мост и ударившись об него головой.

Традиционная венецианская гребная лодка - гондола - является одним из символов Венеции.

Исторически являлась главным средством передвижения по каналам города, а сегодня служит для развлечения многочисленных туристов.

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Смотрите на видео, какой забавный казус произошел с итальянским гондольером, который едва не упал в воду, не заметив мост и ударившись об него головой.

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