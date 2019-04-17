Любят ли животные музыку - дан ответ: видео

Пастух сыграл на трубе и собрал вокруг себя стадо телят: смотрите видео.

Музыка, как и любое другое внешнее воздействие, оказывает влияние на окружающий нас мир.

Есть основания считать, что воздействие музыки отличается от просто шума.

Известно, что домашние животные способны воспринимать музыку и реагировать на нее. Доказано и подтверждено многими опытами благотворное влияние классической музыки на коров.

Она может оказывать релаксирующий эффект. Смотрите видео и убедитесь в этом сами.

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