Любят ли животные музыку - дан ответ: видео

Музыка, как и любое другое внешнее воздействие, оказывает влияние на окружающий нас мир.
Есть основания считать, что воздействие музыки отличается от просто шума.
Известно, что домашние животные способны воспринимать музыку и реагировать на нее. Доказано и подтверждено многими опытами благотворное влияние классической музыки на коров.
Она может оказывать релаксирующий эффект. Смотрите видео и убедитесь в этом сами.
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