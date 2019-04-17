Самая очаровательная собака в мире загадочно подмигивает - милое видео

Этот забавный пес поразил пользователей социальных сетей своей "прической" и ухмылкой.
Смотрите на видео, как подмигивает собака неизвестной породы.
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