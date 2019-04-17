Дальнобойщик решил поспать, не останавливая авто - угарное видео

Такое поведение водителя фуры может вызвать возмущение, потому что, отпустив руль, он не прекратил движение, а ушел спать.
Негативную реакцию в первые секунды испытает каждый, так как понимает, что все это способно привести к серьезной аварии. Но тут-то выясняется главное. Что именно случилось, смотрите на видео.
Кстати, ролик видели уже почти два миллиона человек.
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