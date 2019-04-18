Ворон говорит, как его зовут, и просит кушать - улетное видео

В России домашний ворон по кличке "Вася" свободно беседует с хозяйкой и постоянно требует еду.

Черный ворон Вася, прирученный жителями одного из регионов России, стал настоящей звездой интернета. На видеокадрах несложно заметить, насколько привязана птица к своей хозяйке. Так научить ворона говорить могла только женщина, которая поистине любит живую природу.

Ворон неустанно садится на руку к своей хозяйке и требует, чтобы его покормили, произнося: "Кушать! Кушать!" и "Вася - ворон!". Птица неустанно повторяет заученные выражения, а когда хозяйка дает ему маленькую рыбу, он довольно "мяукает". Эти кадры рассмешат даже самых заматерелых меланхоликов.

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