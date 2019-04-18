Озлобленная невеста закатила жениху истерику на улице по дороге в ЗАГС - видео

Эту эпическую жанровую сценку посмотрели миллионы пользователей интернета.

До семейной свары дело не дошло, молодожены, похоже, рассорились вусмерть еще до начала того, что называется браком.

Невеста устроила на улице публичное шоу с истерикой, крепкими выражениями, вырыванием из рук милого друга и наконец - с побегом в неизвестность.

Вот только финал выписался не по ее сценарию - жених сел в машину и весь свадебный кортеж уехал восвояси, бросив неукротимую барышню на обочине.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о стервозной Джульетте...

Смотрите также:

Визжала и кричала: как невесту украли прямо на улице - видео

Жена не дура: танец мужчины с полуголой невестой закончился побоями - видео

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK