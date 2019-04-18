Ласково и нежно: инструкция по правильному обращению с кошачими - видео

Ролик мгновенно набрал 7 миллионов просмотров, что убедительно доказывает насколько этот вопрос волнует широкую публику.

Канадский ветеринар Юрий Бурстин, бывший житель Киева, раскрыл все секреты общения с усатыми-полосатыми-пушистыми-когтистыми.

Более того - наглядно показал это при помощи двух четвероногих ассистентов - кошечки Клавдии и кота Пирата.

Первый совет состоит в том, что при знакомстве следует дать себя понюхать, лучше всего для этого подойдет спокойно протянутая рука.

Чтобы преодолеть боязнь маленького хищника, его надо погладить легкими прикосновениями.

Самый ответственный момент - попытка взять кошку на руки, она не должна чувствовать себя висящей в воздухе, а иметь хорошую опору под грудью и брюшком.

Короче, азы вы уже знаете, можете приступать к практическим занятиям.

Но, не забывая - все следует делать нежно и ласково!

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