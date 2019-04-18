Когда не реагируют на команду "брейк": судья поединка вышел из себя - видео

Непослушание бойцов вызвало даже не наказание, а настоящую расправу.

Видно сильно бойцы достали рефери на татами.

Можно сказать, вывели из себя - по-полной.

Коллеги-судьи еле уняли его вчетвером.

После чего загадочно улыбались, в то время, как зрители хлопали в ладоши.

Да, а съемочная группа тут при чем?

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