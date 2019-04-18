Когда не реагируют на команду "брейк": судья поединка вышел из себя - видео

Непослушание бойцов вызвало даже не наказание, а настоящую расправу.
Видно сильно бойцы достали рефери на татами.
Можно сказать, вывели из себя - по-полной.
Коллеги-судьи еле уняли его вчетвером.
После чего загадочно улыбались, в то время, как зрители хлопали в ладоши.
Да, а съемочная группа тут при чем?
- Мужчина перепутал питона с бревном - жуткий бой попал на видео >>>
- Бойся, любой на меня глядящий: я мал, но грозен очень - уморительное видео >>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK