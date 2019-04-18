Родителям на заметку: как втихаря скормить таблетку - видео

Сама по себе пилюля аппетита не вызывает, но если подсунуть вскушняшку...
...тогда все в порядке, главное сделать все незаметно.
Тем, у кого маленькие дети, которые, как правило, лекарства на дух не переносят, стоит изучить этот опыт.
Ну а применять такую хитрость или нет - решать вам.
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