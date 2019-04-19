Ой, нелегкая это работа, когда встряли два обормота - видео

Упражнение на сосредоточенность и ловкость - завязать шнурки, в то время как рядом с ботинком крутится пара непоседливых котят.

Проворству рук мешают постоянные вмешательства пушистиков в ответственный процесс.

На а насчет концентрации - ну кто сможет ее сохранить, когда котята устроили такую потешную возню!

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