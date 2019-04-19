Да не оскудеет рука дающего, да не упустит добычу пасть страждущего - видео

Насколько голоден пес, запечатленный на этих кадрах, сказать трудно, но ловок он - что надо.

Вопрос в том, оно ему надо, сыром объедаться?

Может лучше котлетки бы летали по той же траектории...

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