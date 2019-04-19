Тело в клочья, потом все на исходную: чудеса цифровой (ре)анимации - видео

Созданный при помощи компьютерных технологий процесс последовательного "развала - схождения" человекообразной фигуры впечатляет.

Труднее всего было разнести объект в хлам, дальше видео просто прокручивается в обратном направлении.

Легко сказать, а сделать сложно.

Но, как видите, можно.

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