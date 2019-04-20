Звездой Instagram стала карликовая свинка Джузеппа - забавное видео

Карликовая свинка по кличке Джузеппа стала звездой интернета - тысячи подписчиков просто влюбились в милое животное.

Этот "мини-пиг" живет в Екатеринбурге. У свинки есть собственная страница в Instagram, на которую подписаны более 62,5 тысячи пользователей социальной сети.

Как сообщают хозяева свинки, звезда Instagram соблюдает овощную диету, ей подстригают копытца и шьют новогодние наряды.

"Это сложное животное. Нужно им заниматься, воспитывать. У свиней бывает депрессия, если вы мало с ними общаетесь, то они могут даже умереть", - говорит владелица мини-пига.

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