"Мурка" и "Hit The Road Jack": такие разные, но такие близкие - зачетное видео

Мужчина "приблатненного" вида виртуозно исполнил на гитаре в подъезде микс из "Мурки" и американского хита Hit The Road Jack, который мы любим слушать в исполнении легендарного Рэя Чарльза. © facebook/ Michael Botsman Официантка спела хит Уитни Хьюстон так, что посетители были в шоке - видео

"Мурка" – одна из самых известных песен советского и российского уголовного мира. Правда, изначально она такой не была - первый вариант "Мурки" не содержит никаких воровских реалий. Считается, что автором первой версии блатного хита был Яков Ядов.

Hit The Road Jack (рус. Проваливай, Джек) — песня Перси Мэйфилда, впервые исполненная в 1960 году. Наиболее известна в исполнении Рэя Чарльза в 1961 году. Женский вокал принадлежит Маржи Хендрикс — гражданской жене Чарльза и матери его ребенка.

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