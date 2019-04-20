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"Мурка" и "Hit The Road Jack": такие разные, но такие близкие - зачетное видео

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© Facebook / The Best Music

Мужчина "приблатненного" вида виртуозно исполнил на гитаре в подъезде микс из "Мурки" и американского хита Hit The Road Jack, который мы любим слушать в исполнении легендарного Рэя Чарльза. 

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"Мурка" – одна из самых известных песен советского и российского уголовного мира. Правда, изначально она такой не была - первый вариант "Мурки" не содержит никаких воровских реалий. Считается, что автором первой версии блатного хита был Яков Ядов.

Hit The Road Jack (рус. Проваливай, Джек) — песня Перси Мэйфилда, впервые исполненная в 1960 году. Наиболее известна в исполнении Рэя Чарльза в 1961 году. Женский вокал принадлежит Маржи Хендрикс — гражданской жене Чарльза и матери его ребенка.

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песня
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