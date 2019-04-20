03:56 20 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Видеоклуб

Уникальные трюки не могут повторить уже более 70 лет - завораживающее видео

Получить короткую ссылку
44241303

Новости

Все новости
Все новости
© Facebook / Александр Зарубин

Талант трех девушек, который видно сразу, - это видео говорит о многом.

Сестры Росс – три сестры, выступающие под псевдонимами Эгги, Элмира и Мэгги и с настоящей фамилией Росс в 1944 году снялись в музыкальном клипе для мюзикла "Бродвейские ритмы".

Ксения Собчак и Максим Виторган сделали это>>>

На единственном видео с участием девушек можно увидеть, насколько талантливы сестры, отмечает Sputnik Армения

Прыжок гимнаста
© Facebook / Андрей Рожков-Фан Клуб
Порхать как бабочка: гимнаст влетел в судейский стол - удивительное видео

Начинается их выступление с незамысловатой песни о картофельном салате. Девушки весело напевают слова, улыбаются и пританцовывают. Но допев последний куплет, они начинают вытворять такое, что до сих пор никто не может повторить. Сестры Росс обладали очень гибким телом, хорошо натренированными мышцами и потрясающей растяжкой. В какой-то момент становится даже жутко от вида того, что они умеют, пишет издание Трубадур.

Старшая из сестер – Бетси вышла замуж в 21 год, ее муж был танцором, поэтому они начали выступать вместе. Счастье длилось недолго. Как выяснилось, у супруга Бетси была шизофрения. Пристрастие к алкоголю усугубило болезнь, во время одного из приступов, он ее убил.

Такого еще никто не делал: акробатические прыжки с высоты 10 метров>>>

О средней сестре – Викки известно то, что замуж она вышла в 23 года за актера, старше ее на 12 лет. После 9 лет супружеской жизни Викки осталась вдовой с двумя детьми.

Младшая – Дикси вышла замуж в 19 лет, но в 34 года ее не стало. От чего она умерла – неизвестно.

Акробат выполнил рекордные 60 оборотов на руках вокруг своей оси>>>

Смотреть еще видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Лошадь едва не убила акробата в московском цирке - видео
Шпагоглотатель из Оргеева покоряет мир
Акробатка из Молдовы покорила зрителей в Румынии
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото
“Мы все смотрели на это со слезами на глазах” - Путин о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Путин о пожаре в Нотр-Дам: “Мы все смотрели на это со слезами на глазах”
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться