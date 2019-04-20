Видео с гоняющим дальнобойщиком взорвало сеть

Дальнобойщик показал мажорам, как на самом деле нужно гонять на дорогах.

Два водителя устроили гонки на трассе.

Все началось с того, что один из них решил догнать второго участника движения. Сначала у него это получилось, но после его соперник все-равно выдвигался вперед.

Пока гонщики соревновались между собой и взвинчивали скорость на максимум, мимо них на еще более огромной скорости проскочило грузовое авто. Возможно, дальнобойщик просто сильно спешил, а, может, он решил показать двум водителям, на что он и его транспортное средство способно.

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