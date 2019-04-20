Хитрый папа поспорил со своей дочкой и ловко ее провел - улетное видео

Что может быть веселее для ребенка, чем игры с папой? Ролик, попавший в сеть, демонстрирует, что так, как играют с детьми отцы, больше никто не может.

Мужчина со своей дочерью играл на полу. В какой-то момент он предложил ей спор. Папа заверил дочь, что сможет вытереть воду с пола быстрее, нежели она ударит его по руке ложкой.

Конечно же, у девочки не получилось выполнить свое условие быстрее отца. Смотрите на видео, как хитрый папа провел дочку.

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