Двое рабочих устроили ералаш, купая лошадь, - улетное видео

Пользователей сети рассмешило видео, где двое сотрудников автомойки купают не авто, а лошадь. Как животное оказалось на мойке, история умалчивает. Но факт остается фактом - эти двое мужчин знают толк в своей работе. Они подошли к задаче креативно, а заодно и повеселились. Смотрите, что из всего этого вышло.
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