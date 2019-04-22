Двое рабочих устроили ералаш, купая лошадь, - улетное видео

Эти двое рабочих точно знают, как не заскучать на работе. Смотрите видео!

Пользователей сети рассмешило видео, где двое сотрудников автомойки купают не авто, а лошадь. Как животное оказалось на мойке, история умалчивает. Но факт остается фактом - эти двое мужчин знают толк в своей работе. Они подошли к задаче креативно, а заодно и повеселились. Смотрите, что из всего этого вышло.

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