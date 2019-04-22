Как русалочка удивила пользователей сети - видео

В одном из океанариумов произошел интересный случай. Посетители увидели перед собой такую картину: девушка в ластах и с аквалангом плавала в аквариуме словно русалка. А вокруг нее то и дело собиралась стая рыб. Куда бы девушка не направилась, рыбы следовали за ней словно загипнотизированные.

Это было восхитительно!

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