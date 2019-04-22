Как дерется осьминог: пугающие кадры схватки с морской змеей - видео

Морская змея вступила в серьезный бой с осьминогом - смотрите видео.

Известно, что эта схватка осьминога и морской змеи произошла в Красном море. Морская змея, к слову, обладающая очень сильным ядом, искала пищу.

В какой-то момент поблизости оказался осьминог, который набросился на змею. Что было дальше, смотрите сами.

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