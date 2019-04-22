Космическая музыка в исполнении пульсаров: видео от "Роскосмоса"

В качестве солистов-вокалистов выступили нейтронные звезды B0329+54, B0525-21 и их "коллеги по сцене".

Видеоролик с "музыкой", издаваемой пульсарами, опубликовала на YouTube телестудия госкорпорации "Роскосмос".

Далекие быстро вращающиеся нейтронные звезды издают радиосигналы, которые поддаются переводу в аудиоформат.

"Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку. Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа "Спектр-Р" проекта "Радиоастрон", — говорится в подписи к видео.

В ролике можно услышать звуки B0329+54, B0525-21 и других пульсаров.

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