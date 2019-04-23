Ковры, соленья и вино: молдаванин перенес в Милан свой домашний погреб - видео

Смотрите на видео, как молдаване обустраиваются за границей.

Молдавские трудовые мигранты, уезжая из страны, не расстаются с желанием и "за бугром" чувствовать себя как дома. Что наглядно демонстрирует этот ролик, который снял житель Молдовы Василе Вулпе. Несколько лет назад он, как и многие наши соотечественники, уехал на заработки в Италию. Живет и работает наш земляк в Милане.

По его признанию, он давно хотел обзавестись погребом. Таким же, какой был у него в сельском доме. Не так давно эта мечта осуществилась. Разместив ролик в соцсетях, Василе продемонстрировал, что хранит в подвале не только домашнее вино, но и соленья, консервы. На стены он развесил традиционные молдавские ковры, сотканные его бабушкой. Настоящая крама получилась. Показал Василе и коллекцию мобильных телефонов.

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