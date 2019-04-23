Горе-мамаша не заметила, что ее ребенок вывалился из машины на ходу — видео

Шокирующее происшествие всколыхнуло интернет, а пользователи социальных сетей ведут жаркие дискуссии о халатности родителей, из-за которых страдают дети.
В городе Манкато штата Миннесота в США видеорегистратор автомобиля, который двигался по улице, зафиксировал жуткий момент. Из впереди идущего автомобиля на полном ходу вывалилось автокресло с пристегнутым к нему маленьким ребенком.
Судя по видео, женщина за рулем автомобиля не прикрыла как следует заднюю левую дверь, которая распахнулась на повороте. Как выяснилось, и автокресло тоже не было установлено необходимым образом. В результате ребенок просто выпал в дверь автомобиля и остался лежать на асфальте.
Особое возмущение в социальных сетях вызвал тот факт, что женщина даже не заметила, что в салоне автомобиля уже нет ребенка и продолжила движение. Растерянные очевидцы машут руками, пытаясь привлечь внимание горе-матери.
Как сообщают американские СМИ, к счастью, маленькая девочка, которая оказалась на асфальте, не пострадала.
Матери грозит наказание за халатность, которая поставила под угрозу жизнь ребенка.
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