Мышь, на место кыш! - кот прячет грызуна в хозяйский ботинок - видео

"Башмак - твое жилище, там тебе оформлена прописка - я сказал!".
Это линия поведения кота.
Однако у мыши противоположное мнение - то ли из духа противоречия, то ли из-за запаха, которым пропитана навязываемая ей жилплощадь.
Временами она изображает напускную покорность, но только для того, чтобы вновь уйти в побег.
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