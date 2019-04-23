Видео для дзен-медитации перед началом дня: лес живет своей тайной жизнью

Фантастическое зрелище, которое можно увидеть лишь благодаря продвинутой технике съемок, и чарующие звуки чащи...

Они завораживают.

Настраивают на философский лад.

Умиротворяют.

Позвольте себе эту минуту ухода от обыденности, чтобы потом, освежив восприятие мира, окунуться в неизбежную повседневность.

С добрым утром!

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