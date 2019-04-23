Видео для дзен-медитации перед началом дня: лес живет своей тайной жизнью

Фантастическое зрелище, которое можно увидеть лишь благодаря продвинутой технике съемок, и чарующие звуки чащи...
Они завораживают.
Настраивают на философский лад.
Умиротворяют.
Позвольте себе эту минуту ухода от обыденности, чтобы потом, освежив восприятие мира, окунуться в неизбежную повседневность.
С добрым утром!
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