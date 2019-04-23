Змея на капоте: впередсмотрящий сделал свое дело, теперь может уйти - видео

Работу свою пресмыкающееся выполняло красиво, но занятость оказалось временной.

Действительно, смотрелся гад классно - как живая фигурка на крышке моторного отсека и, в то же время, как проводник в лесной глуши.

Мало того, с таким "украшением" машина была защищена от многих и всяческих неприятностей.

Но!

Человек за рулем в какой-то момент посчитал, что в услугах наемного помощника не нуждается. И уволил того, а если точнее - прогнал палкой.

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