Разбойники с большой дороги: индюки напали на автомобиль - видео

Сначала происходящее на экране напоминает проверки на дорогах. "Дорожные инспекторы" вышли из-за кустов и окружили автомобиль. Но потом история разворачивается по-другому.

Автомобиль путешественника, проезжающего по дороге на территории населённого пункта Мартин (Округ Франклин, штат Джорджия, США) стал объектом для нападения индюков. "Пернатые разбойники" расценили как угрозу свои отражения в кузове легковушки и "пригласили" водителя выйти на разборки. Автору ролика, судя по всему, компания не понравилась. Хотя, с другой стороны, он бы не запечатлел странную встречу на видео. Теперь это "кино" радует пользователей Интернета.

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