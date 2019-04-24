Зубы бабушки: 102-летняя дама, задувая свечи на торте, потеряла челюсть - видео

Довольно-таки смешной конфуз произошел с одной милой бабушкой. Вы не сможете удержаться от смеха, посмотрев это видео до конца.

Верно говорят: юмор продлевает человеку жизнь. Главное, чтобы радость была искренней. Смотрите на видео, как милая 102-летняя женщина красиво справилась с неприятностью, которая с ней произошла в тот момент, когда она принялась задувать свечи на праздничном торте. Потрясающее чувство юмора, похоже, и помогло героине этого позитивного ролика не ощущать "бремени" возраста.

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