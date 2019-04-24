Лев решил подшутить над спящей "подругой", но сильно пожалел об этом - видео

Видео, опубликованное на YouTube и набравшее почти полмиллиона просмотров, таит в себе две загадки.

Курьезный момент удалось снять гиду Джошуа Лункушу в заповеднике на юго-западе Кении Масаи-Мара. На кадрах запечатлено, как лев подходит к спящей "подруге", что-то долго размышляет, а потом неожиданно кусает ее.

Реакция объекта его внимания доказывает: стратегия подхода была неверной!

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