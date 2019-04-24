Хорошо идут витамины после зимы: собаки с аппетитом едят капусту - видео

В овощах и фруктах содержится масса полезных для собаки веществ: витамины С и К, фолиевая кислота, каротин, пектин, минеральные соли железа, магния, калия. Овощи и фрукты содержат также много клетчатки, что очень полезно для собак, склонных к запорам.
Собакам можно скармливать большинство овощей: тыкву, огурцы, белокочанную капусту, морковь, свеклу, кабачки, помидоры. Смотрите на видео, с каким аппетитом едят собаки овощи.
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