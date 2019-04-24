Тот, кто живет в пруду: водяной клоп никому не оставил шансов выжить - видео

Эти насекомые, хоть и клопы, – на самом деле коварные и умелые хищники, охотящиеся из засады. Смотрите на видео, как они ухищряются обмануть и погубить больших удавов и маленьких "тортил".

Их толстые изогнутые передние ноги с "крючками" на концах способны ухватить и удержать довольно крупную добычу: не только насекомых и мальков, но также рыб, лягушек и змей. Вцепившись в жертву, клоп вонзает в нее свой острый хоботок и вводит в тело слюну, которая обладает парализующим действием.

В ее состав также входят пищеварительные ферменты, которые очень быстро превращают внутренние органы жертвы в кашеобразную массу, которую клоп затем с наслаждением высасывает.

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