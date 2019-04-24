Появление первого яйца: как аисты празднуют это событие - видео

Белые аисты начинают размножаться обычно в возрасте от 3 до 7 лет, иногда в 2 года: первое яйцо для аистов - грандиозное событие: смотрите на видео, как оно отмечается.

Аисты ведут стайный образ жизни, за исключением времени гнездования. Птицы строят гнезда для многократного использования, располагая их на деревьях, скалах, обрывах, крышах домов и прочих строений.

© Sputnik / Алексей Даничев Вестники удачи: как в Молдове оберегают аистов

Возвращаясь с зимовки, аисты зачастую занимаются ремонтом старого гнезда, выстилая его палками, сеном, прутьями. На строительство уходит около 8 дней. Рядом с первым гнездом белые аисты могут соорудить и второе, которое используется для сна или охраны первого гнезда. Иногда молодые аисты, еще не готовые к размножению, не хотят строить собственное гнездо и пытаются захватить чужое. В этом случае старый самец грозно трещит клювом и кидается на соперника. Некоторые пары занимают гнезда хищных птиц.

Весной самец прилетает к гнезду первым и приглашает партнершу – любую пролетающую самку. Бывает, что к самцу возвращается прежняя подруга, а если ее место занято, то между самками возникает драка. Победительница остается, а ее противнице приходится улететь.

Появление первого яйца для аистов - грандиозное событие: смотрите на видео, как они это празднуют.

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