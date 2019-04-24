Вся в мать: дочь Ирины Салтыковой сделала это без капли стыда - видео

Ботфорты на высоком каблуке, много латекса и хищный взгляд. На этих кадрах Алиса Салтыкова выглядит также откровенно, как и ее мать Ирина - популярная певица из 90-х.

Алиса снялась в клипе на ремейк песни "Серые глаза". В ролике засветилась и сама 53-летняя Ирина Салтыкова, она просит девушку выступать "по-другому", на что получает ответ: "Мама, разберется сама".

© Sputnik / Владимир Астапкович Просто бессовестно хороша: как певица Ирина Салтыкова выглядит в 6 утра - фото

Примечательно, что в 1995 году дебютный альбом Ирины Салтыковой "Серые глаза" был одним из самых продаваемых в СНГ. Он уступал лишь в этом плане пластинке "Путь звезды" Аллы Пугачевой.

Ирина Салтыкова – популярная российская певица, актриса и бизнес-леди. Записала несколько альбомов, ставших бестселлерами, снималась в фильме "Брат–2" и выпустила личную коллекцию одежды. Бывшая жена лидера группы "Электроклуб" Виктора Салтыкова.

Видеоклип "Серые глаза" считался провокационным и чрезмерно эротичным в конце 90-х.

Алиса Салтыкова жила во Франции и Швейцарии, сейчас живет в Англии. Она пошла по стопам творческих родителей. Тоже стала певицей. Правда, до сих пор она выходила на сцену под псевдонимами Alyssa Sal и Талита. Тридцатилетняя артистка пишет стихи, прозу и тексты песен.

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