Видео с девушками-рекрутами взорвало Интернет - смотрите это сами

Немецкий дуэт записал кавер на известную песню группы Status Quo "In The Army Now" — смотрите на видео, что из этого вышло.

Новая версия, ставшей уже культовой, композиции поразила пользователей Интернета. В кавере этой песни немецкий дуэт Captain Jack сделал главными героями клипа не мужчин-солдат, а девушек. Что из этого получилось — смотрите на видео.

