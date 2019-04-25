Ты ласкай меня, ласкай: я рыжий померанчик и хорошенький мальчик - видео

Забавное видео со шпицем по кличке Аслан, который постоянно требует внимания, набирает популярность в сети. Рыжий любимец семьи настойчиво просит хозяина не переставать гладить его. Что из этого получилось, смотрите в ролике.
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